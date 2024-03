Tempo di lettura 3 minuti

Any Other conferma le sue capacità dimostrate in studio di registrazione anche dal vivo e il suo concerto all’Angelo Mai è stato un piacere sia per le orecchie che per gli occhi

Negli ultimi tempi è sempre più difficile trovare un’esibizione dal vivo che sia fedele o comunque all’ altezza delle registrazioni in studio. Tra le nuove tecnologie a disposizione e l’attento lavoro in post-produzione e missaggio molti artisti mettono in secondo piano l’esibizione dal vivo e a volte ci troviamo davanti risultati quasi imbarazzanti.

Tutto questo però non vale per il concerto che ha tenuto Any Other lo scorso sabato all’Angelo Mai di Roma che invece ha presentato il suo nuovo disco Stillness, stop: you have a right to remember che abbiamo recensito positivamente il mese scorso.

Adele Altro ha portato dal vivo ottimi arrangiamenti del suo ultimo disco e in generale si è circondata di artisti di talento che sono riusciti a superare anche quelle sbavature inevitabili durante un concerto come quando la batteria suona un tempo dispari.

Stillness, stop: you have a right to remember è un disco complesso sia dal punto di vista lirico che strumentale, ma Any Other e la sua band hanno dimostrato di avere stoffa, talento, capacità e sangue freddo dove necessario. Il concerto di sabato è stata una conferma. Una piacevole e bellissima conferma.

Testo di Damiano Sabuzi Giuliani

Foto di Marta Bandino

Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina Any Other ©Marta Bandino | Ghigliottina

