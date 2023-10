Tempo di lettura 3 minuti

Al Teatro Palladium anteprima mondiale di “Who to Love”, progetto discografico e cinematografico con regia di Giorgio Testi e musiche originali di Dave Stewart, co-fondatore degli Eurythmics.

La 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma sta coinvolgendo alcune delle più importanti realtà culturali della Capitale fra cui il Teatro Palladium, storica sala romana di proprietà dell’Università Roma Tre, con l’intento di valorizzare e promuovere un’idea di spettacolo fondata sulla formazione dei giovani e sul rapporto fra tradizione e ricerca. Per il 2023, il Teatro Palladium ha ospitato cinque titoli dal 19 al 23 ottobre.

Proprio giovedì 19 ottobre al Palladium, in occasione della Festa del Cinema di Roma, è stato presentato “Who to Love“, progetto discografico e cinematografico con le musiche originali di David “Dave” Stewart, co-fondatore degli Eurythmics, il quale ha anche scritto, prodotto e interpretato il film. Con la regia di Giorgio Testi, al progetto partecipano l’attrice Greta Scarano e la band romana Mokadelic.

Il foto racconto della presentazione a cura di Francesca Romana Abbonato.

