Il MIND Festival accende l’estate marchigiana

Dal 27 al 30 luglio, con il patrocino del consiglio regionale della Regione Marche e del comune di Montecosaro, è tornata la musica nella grande area verde degli impianti sportivi Mariotti, dall’elettronica all’indie.

Montecosaro Scalo (MC) Data

27-30/07/2023

Il MIND Festival è un evento a tutto tondo che accontenta il pubblico di tutte le età con eventi e attività di vario genere. Sono stati 4 giorni all’insegna dell’estate con musica, spettacoli di comedy, mercatini e cucina a km 0, che come ogni anno ha offerto un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipati. Una manifestazione in grado di completare l’offerta turistica della regione già famosa per i borghi storici, il mare e le bellissime campagne aggiungendo un evento musicale di rilievo.

Una line-up che anche quest’anno non ha disatteso le aspettative, passando dalla musica elettronica a quella indie sia con grandi nomi che con gli emergenti.

Il MIND Festival si è riconfermato come un punto di riferimento per l’estate marchigiana e non solo e noi di Ghigliottina lo abbiamo seguito assieme a voi! Potete rivivere le emozioni del festival grazie agli scatti di Mirko Pizzichini.

Rancore – Day 1



Rancore/Giuse The Lizia – Day 1

La Sad – Day 2



La Sad – Day 2

Lo Stato Sociale – Day 4



Lo Stato Sociale/Still Charles/Ruggero De I Timidi – Day 4

