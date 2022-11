I Little Pieces of Marmelade tornano live al Largo Venue di Roma

Dopo un’estate passata a girare l’Italia tra date proprie e di Manuel Agnelli questa sera la band marchigiana porta a Roma il tour in supporto del nuovo disco Ologenesi

Dopo un tour che li ha portati in giro per il suolo nazionale con ben 24 date nell’estate 2021 e un’estate 2022 che li ha portati nuovamente a solcare i palchi italiani come band di supporto al tour solista di Manuel Agnelli (loro giudice ai tempi di XFactor e ora loro mentore e produttore) i Little Pieces of Marmelade, Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda) riportano nuovamente la loro musica “*Porn **Punk ***Psychedelic ****Crossover” (come da loro definizione sulla loro pagina facebook) in tour per i principali club italiani.

La band, uscita dall’edizione 2020 di XFactor, porterà questa sera sul palco del Largo Venue il tour in supporto di Ologenesi, il loro secondo album, uscito lo scorso 7 ottobre, prodotto proprio dal loro giudice nel talent targato Sky e distribuito dall’etichetta Vertigo.

Il tour, dopo aver toccato già l’Hiroshima mon amour di Torino, il Viper Club di Firenze e il Locomotiv di Bologna, approda a Roma per la sua penultima tappa, prima di concludersi, per ora, al Vibra Club di Modena.

Cristiano Tofani

Mi piace: Mi piace Caricamento...