Manuel Agnelli porta a Roma “Ama il prossimo tuo come te stesso”

Passa dall’Orion club di Ciampino il tour invernale del frontman degli Afterhours in supporto al suo primo disco solista.

Manuel Agnelli non ha sicuramente bisogno di presentazioni. La sua conoscenza di musica e le sue capacità sia di scrittura che di performer tantomeno. Dopo un’estate passata a calcare i palchi dei principali festival della scena indipendente, il frontman degli Afterhours porta di nuovo sul suolo romano il tour invernale a supporto del suo primo disco solista “Ama il prossimo tuo come te stesso“. Il disco, uscito lo scorso 30 settembre per Universal Music, è una produzione unica che accontenta sia i più affezionati fan degli Afterhours che gli amanti della musica d’autore italiana.

Pur affrontando questa esperienza in “solitaria” rispetto alla classica formazione della sua storica band, per questa esperienza solista l’ex giudice di XFactor si è circondato di una schiera di tutto rispetto di musicisti provenienti dalla nuova scena musicale italiana. Troviamo quindi alla chitarra e batteria i Little Pieces of Marmelade, di cui è stato giudice e coach nella sua ultima esperienza nel talent di Sky, la polistrumentista Beatrice Antolini e Giacomo Rossetti.

Il tour arriva a Roma, con più precisione a Ciampino, sul palco dell’Orion Club il prossimo 14 Dicembre dopo essere passato già per i palchi di Bari, Napoli, Marghera, Firenze e Milano. Il giro per i club terminerà il prossimo 22 Dicembre sul palco delle Officine Grandi Riparazioni di Torino.

Testo di Cristiano Tofani

