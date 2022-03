Yemen: il numero di vittime continua drammaticamente a salire

Il numero di civili uccisi o feriti nella guerra in Yemen è «quasi raddoppiato» a partire dalla controversa rimozione, nell’ottobre scorso, degli esperti ONU incaricati di indagare sulle violazioni dei diritti umani – ha annunciato a febbraio il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC), come ha scritto France24.

«Il numero di civili uccisi o feriti in Yemen è quasi raddoppiato a partire dalla fine delle indagini dell’ONU sui diritti umani nell’ottobre scorso», afferma NRC. Nel corso degli ultimi quattro mesi di mandato degli esperti ONU, 823 civili sono stati feriti o uccisi, mentre nei quattro mesi successivi alla fine del mandato questa cifra è passata a 1.535 secondo la ONG, che cita i dati del Civilian Impact Monitoring Project, un organismo legato alle Nazioni Unite. «Nello stesso periodo, le vittime civili causate dalle offensive aeree sono state 39 volte superiori», ha sottolineato inoltre NRC in un comunicato.

"After more than seven years of war, Yemen is a chronic emergency."@UNReliefChief tells Security Council that hunger, disease & other miseries are rising faster than aid agencies can roll them back.

"Yemen still urgently needs help." https://t.co/INCOt54EaY

