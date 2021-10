Salute mentale dei bambini: l’allarme di UNICEF

Secondo la direttrice generale UNICEF, Henrietta Fore, “con i lockdown a livello nazionale e le restrizioni di movimento legate alla pandemia, i bambini hanno trascorso anni indelebili della loro vita lontano dalla famiglia, dagli amici, dalle aule, dal gioco – elementi chiave dell’infanzia stessa”.

La ricerca in Italia

In Italia l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha recentemente lanciato una ricerca sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti con riferimento al periodo COVID-19, insieme a Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’istruzione. L’iniziativa, la prima a carattere scientifico su scala nazionale e di durata triennale, ha l’obiettivo di ottenere un quadro esaustivo e rappresentativo della situazione per raccogliere informazioni per sensibilizzare genitori e popolazione e proporre strategie per la promozione della salute mentale nelle scuole.