Mentre il Giappone ricorda il decimo anniversario del disastro naturale più distruttivo della sua storia e l’incidente nucleare che ha causato, l’operatore della centrale Fukushima Daiichi ha comunicato che i tentativi di smantellare l’area stanno proseguendo.

Gli attivisti antinucleari confutano tale posizione. Sostengono che il piano della Tokyo Electric Power Co. di completare lo smantellamento dei tre reattori danneggiati “non ha prospettiva di successo ed è delirante”. Intanto le persone che abitavano le aree che si erano trovate direttamente sotto la cresta radioattiva a marzo 2011 hanno spiegato che le loro vite sono cambiate irreparabilmente e per sempre.

La crisi alla centrale nucleare di Fukushima era avvenuta a causa del terremoto di magnitudo 9.1 e del conseguente maremoto del Tōhokudi, avvenuto nel pomeriggio dell’11 marzo 2011. La scossa è stata la quarta più potente mai registrata al mondo da quando si è adottato il moderno sistema di misurazione, nel 1900. Il sisma aveva causato una serie di tsunami che in alcuni luoghi avevano raggiunto più di 40 metri di altezza e avevano minacciato la costa nord-orientale del Giappone.

Ten years may seem like a lifetime, but the nuclear accident that happened in Fukushima exactly a decade ago continues to affect Japan. ⁰

Today, some 35,000 survivors are still living as evacuees, forced from their homes due to safety concerns. #FukushimaNuclearDisaster pic.twitter.com/N2JkvhyHzv

— Greenpeace (@Greenpeace) March 11, 2021