Travolgenti ed emozionanti: i Management live al Monk di Roma

I Management portano “Sumo” a Roma, lasciando parlare le emozioni ed anche un po’ il “dolore” al Monk

Nonostante l’annullamento di molti concerti per la questione Coronavirus, la band abruzzese dei Management, composta da Luca Romagnoli (voce e autore) e Marco Di Nardo (chitarra e compositore), è riuscita a concludere il primo giro di tour nei club con un concerto forte ed emozionante al Monk di Roma.

La band con questo concerto ci ha raccontato la sua storia dal “Dolore post Operatorio” ad Oggi, presentando sia brani dal loro ultimo album “Sumo” che dai precedenti, alternando sound forti e provocatori ad altri più intimi ed emozionanti. L’intero concerto, l’intero racconto è stato come sempre accompagnato e cantato dal loro pubblico, pronto ad urlare, ballare ed emozionarsi insieme alla band.

In apertura, come per tutta la durata del tour, Luca Ceroli, ex batterista della band.

A raccontarci la serata romana la gallery a cura di Marta Bandino.

