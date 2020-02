X City Tours. Scoprire Roma con un quiz a squadre

Arrivano a Roma gli X City Tours, “quiz tour” a metà strada tra una caccia al tesoro e una gita con gli amici, una sfida tra squadre per scoprire – divertendosi – tutta la Storia e l’Arte racchiuse nei vicoli storici della Capitale



Il team di giovani guide di X City Tours, dopo Milano, Venezia e Monza, è arrivato a Roma e da marzo proporrà percorsi inusuali nei quartieri più interessanti della Capitale.

Il turismo culturale è una risorsa per l’Italia, gli italiani stessi, hanno voglia di scoprire la storia e i gioielli artistici dei territori che abitano, ma troppo spesso l’offerta si rivela monotona, poco originale e convincente.

Soprattutto per chi già vive a Roma (o in una delle tante città turistiche dello Stivale), le visite guidate itineranti “vecchio stile” nella propria città sono qualcosa di sperimentato più e più volte, dalle scuole elementari alla vita adulta. X City Tours risponde all’esigenza di novità, progettando dei tour itineranti dove gli utenti sono protagonisti e la noia non è contemplata.

Abbiamo avuto l’opportunità di partecipare al Tour Quiz di presentazione “Ghetto + Trastevere” lo scorso 2 febbraio, riservato a giornalisti, blogger e influencer.

L’idea ci è piaciuta e la realizzazione anche, per questo abbiamo deciso di dedicare loro questo articolo.

X City Tours: scoprire i segreti di Roma in una grande caccia al tesoro “culturale”

Tutti i percorsi sono realizzati come dei quiz itineranti, nei quali si sfidano varie squadre (da 2 ad 8 persone). In una sorta di caccia al tesoro storico/artistica (ma anche pop!) si deve rispondere ad una serie di indovinelli, seguire la mappa e scoprire un “segreto”.

Ogni squadra si muove autonomamente, esplorando il quartiere in cerca di luoghi, monumenti, iscrizioni e dettagli storici poco conosciuti.

Per orientarsi e seguire il percorso giusto, ci si affida ad una mappa e una piccola guida.

La guida è molto ben fatta e svela tutti gli aneddoti, le storie, le curiosità culturali degli spazi circostanti. In ogni tappa bisogna scoprire un indizio, rispondere a un quiz o superare una prova.

Vince la squadra che non solo arriva per prima al traguardo, ma soprattutto quella che ha risposto correttamente al maggior numero di domande.

Ma, in realtà, nessuno perde: tutte le squadre si riuniscono alla tappa finale e ricevono una bella foto ricordo della giornata.

Ci si confronta tra le squadre, su cosa si è risposto correttamente e cosa non si è capito, in un clima molto allegro e giocoso.

Alla fine, si torna tutti a casa con un bagaglio di conoscenza in più e la soddisfazione di aver passato una giornata diversa dal solito, nel cuore della propria città o di una città prima sconosciuta, ora più familiare.

I percorsi e le domande degli X City Tours sono adatti anche a bambini e ragazzi.

Stando ai quiz tour già organizzati a Milano, verranno sicuramente organizzati anche percorsi esclusivamente dedicati a loro, magari in collaborazione con le suole.

Per scoprire tutti i percorsi attivati da X City Tours, è possibile visitare il loro sito web.

Arianna Acciarino

Mi piace: Mi piace Caricamento...