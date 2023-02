Scozia: si è dimessa Nicola Sturgeon

Tempo di lettura < 1 minuti

La leader indipendentista scozzese, Prima ministra dal 2014, ha annunciato a sorpresa l’addio per motivi personali.

Un fulmine a ciel sereno ma non per lei: ieri 15 febbraio 2023 Nicola Sturgeon, dal 2014 Prima ministra della Scozia, in una conferenza stampa dalla sua residenza di Edimburgo ha annunciato le proprie dimissioni. Una scelta, quella della leader del partito indipendentista SNP che non arriva per motivi politici, nonostante una nuova bocciatura per il voto dei cittadini in favore o meno di una secessione dal Regno Unito.

In uno dei passaggi del suo discorso, Sturgeon ha dichiarato: «Nella mia testa e nel mio cuore so che è arrivato il momento, che è il momento giusto per me, per il mio partito e per il paese, e annuncio quindi oggi (ieri, ndr) la mia intenzione di dimettermi da Primo ministro e leader del mio partito», sottolineando di essere «sempre stata convinta che nessun individuo dovrebbe essere dominante in un sistema per troppo tempo».

I motivi però, ha spiegato la Prima ministra dimissionaria, hanno a che fare con questioni più personali che politiche: «Un primo ministro non è mai fuori servizio. Soprattutto oggi, praticamente non c’è privacy. Le cose ordinarie che la maggior parte delle persone dà per scontate, come andare a prendere un caffè con gli amici o fare una passeggiata da soli, diventano molto difficili», ha dichiarato Sturgeon durante la conferenza stampa.

In foto Nicola Sturgeon. Immagine di copertina via facebook.com/EuropeforScotland

