Volley femminile: la Saugella Monza trionfa nella CEV Cup 2021

Le rosablu chiudono in meno di un’ora la pratica Galatasaray anche in gara 2 ed alzano al cielo la seconda coppa europea della loro storia.

Si chiude con un trionfo italiano la CEV Cup 2021: la Saugella Monza vince la seconda competizione europea per club battendo sia all’andata che al ritorno il Galatasaray con il netto punteggio di 3-0. Con questo successo le brianzole del consorzio Vero Volley coronano una stagione strepitosa mettendo in bacheca il secondo trofeo europeo in soli tre anni, dimostrando la grande forza del suo progetto.

La squadra allenata da Marco Gaspari è stata praticamente infallibile per non mancare all’appuntamento con la storia: dopo la vittoria schiacciante della gara di andata disputata all’Arena di Monza il sestetto si impone anche in Turchia per 3-0 con i parziali di 17-25, 19-25 e 19-25 quando le sarebbero bastati anche soli due set per portare a casa la coppa. Per questo motivo infatti dopo nemmeno un’ora di gioco durante la chiusura del secondo set è scattato l’urlo di gioia delle rosablu, che hanno realizzato di aver portato a termine l’impresa tanto sognata ad inizio stagione.

LA PARTITA

Il match è stato un dominio assoluto in tutti i fondamentali per la Saugella Monza, che ha condotto ogni set con un determinante vantaggio procuratosi nella fase break point. Con la grande incisività nel servizio, il muro granitico guidato dalle centrali Anna Danesi e Laura Heyrman per fermare soprattutto l’avversaria più forte, Tat’jana Koseleva (16 muri), la difesa attenta e precisa del libero Beatrice Parrocchiale, la regia impeccabile di Alessia Orro (MVP della finale) e gli attacchi implacabili di Lise Van Hecke (10 punti), Flo Meijners (9 punti) ed Edina Begic (6 punti) il successo è servito. Per concludere in bellezza, da notare lo splendido terzo set affrontato da un sestetto completamente rivoluzionato da Marco Gaspari, in modo tale da dar gloria all’intero team.

CEV Kupası şampiyonu Saugella Monza… pic.twitter.com/gQ1Kr4mWbl — Voleybolun Sesi (@voleybolunsesi) March 23, 2021

Questa vittoria rappresenta il quattordicesimo titolo di una squadra italiana nella CEV Cup. Entrata nella massima serie da soli cinque anni, la società lombarda si riconferma in ambito europeo dopo il trionfo nella Challenge Cup 2019 e questo risultato certifica non solo la grande crescita di valore internazionale a cui ambiva ma un grande orgoglio per il volley nostrano.

Daniele Di Stefano

Immagine di copertina via Twitter.com/AASPOR

Mi piace: Mi piace Caricamento...