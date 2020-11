Nuova Zelanda: Nanaia Mahuta, prima donna Maori a diventare ministro degli Esteri

Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato i nuovi ministri del Parlamento lunedì 2 novembre. Tra di essi figura anche Nanaia Mahuta, con il ruolo di ministro degli Affari Esteri. Si tratta della prima donna Maori del Paese a essere nominata per questa posizione.

Con quasi un quarto di secolo di esperienza politica, incluso il suo più recente ruolo di ministro per lo Sviluppo Maori e per il Governo Locale, la Mahuta si unirà a quello che sta diventando uno dei Parlamenti più diversificati del mondo. “Riesce ad instaurare relazioni fantastiche molto, molto velocemente. È una delle mansioni chiave del ruolo di ministro degli Esteri” ha spiegato la Ardern parlando della Mahuta. “Basti pensare al difficile lavoro che ha svolto, ad esempio, col suo governo locale. Ha dimostrato, secondo me, quelle abilità diplomatiche di cui abbiamo bisogno per rappresentare la Nuova Zelanda a livello internazionale“.

"I follow in the line of a long legacy of firsts for women." #ICYMI One of the biggest winners of today's Cabinet announcement is Foreign Affairs Minister Nanaia Mahuta – not only the first woman, but also the first Māori woman, to ever hold the role.

Quattro anni fa, infatti, si era fatta tatuare il moko kauae, un tatuaggio tradizionale Maori sul mento. È la prima donna a sfoggiarlo durante la sua carriera di legislatrice. “Il moko è una dichiarazione di identità, è come un passaporto” aveva raccontato al The Guardian nel 2016. “Mi trovo a un punto della mia vita in cui sono pronta a dichiarare ufficialmente che questa sono io, e questa è la mia posizione in Nuova Zelanda“. Il nuovo ministro degli Esteri ha dichiarato che spera che molte altre donne di discendenza Maori o mista in tutto il Paese vedano il suo successo come un’altra area professionale in cui viene data loro una opportunità.

Alla diversità culturale del gabinetto contribuiscono i membri del Parlamento Ibrahim Omer e Vanushi Walters, i primi leader di origine africana e srilankiana. “Siamo davvero entusiasti del livello di rappresentazione che abbiamo adesso” ha spiegato il vice leader laburista Kelvin Davis, anche lui Maori. “È da 160 anni che i Maori vogliono essere rappresentati. Questo governo ha a cuore quel desiderio“.

New Zealand appointed its first Indigenous female foreign minister, Nanaia Mahuta. Grant Robertson has also been named deputy PM, the first openly gay man in the role.

The new parliament is the most diverse ever, and the cabinet is 40% female, 25% Maori and 15% LGBTQ+. pic.twitter.com/OXI0WRJ4pl

