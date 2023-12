Alberto Bianco porta il sole sul palco del Monk

Tempo di lettura 4 minuti

Concerti come quelli di Alberto Bianco al Monk di giovedì scorso fanno bene all’anima grazie allo spirito positivo e il sorriso di Bianco che fa un effetto “presa bene” incondizionato.

Alberto Bianco è l’esempio di quel business musicale sano che si basa sulla genuinità e la libertà di fare, con la musica, quello che si vuole. Non troppo indie o di nicchia (comunque pubblica Virgin Music / Universal Music.), né troppo popolare da riempire palazzetti o troppo cool da figurare come in qualche festival estivo di massa.

Bianco ha deciso di essere libero di fare la musica che vuole, di metter nelle canzoni le sue parole e le sue emozioni senza badare troppo alla commerciabilità del prodotto.

Il nuovo disco di Alberto Bianco, “Certo che sto bene”, è l’esempio di questa libertà espressiva e probabilmente il disco che tra qualche anno i critici musicali definiranno il disco della maturità e della consapevolezza.

Un disco ricco di emozioni che il cantautore torinese è riuscito perfettamente a riportare sul palco del Monk aiutato e supportato da Margherita Vicario che, oltre a firmare il singolo Il Tempo dal Mare, sembra far parte della band di Bianco da sempre portando quella giusta energia a fine serata che tiene alto il livello emozionale fino alla fine. Fino all’ultimo sorriso.

In apertura Byenow.

Margherita Vicario e Bianco ©Marta Bandino | Ghigliottina

Byenow opening per Bianco ©Marta Bandino | Ghigliottina

Byenow opening per Bianco ©Marta Bandino | Ghigliottina

Testo di Damiano Sabuzi Giuliani

Foto di Marta Bandino

