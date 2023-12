Venerus live a Cesena per il tour “18-‘23”

Tempo di lettura 2 minuti

Andrea Venerus ci ha aperto le porte del suo mondo eclettico al Vidia Club di Cesena, festeggiando con il pubblico i suoi 5 anni di attività.

Come suggerisce il nome del tour “‘18-’23 Club Tour”, Venerus in questo live a Cesena ci ha portato a gustare ogni tappa del suo percorso artistico di questi 5 anni: dai primi singoli e EP, come A che punto è la notte (2018) e Love Anthem (2019), fino al suo atteso album di debutto Magica Musica (2021) e l’ultimo lavoro, Il Segreto (uscito il 9 giugno 2023).

Oggi 4 dicembre ci sarà la tappa conclusiva di questo tour, in una location speciale come quella del Fabrique di Milano (già Soldout) ed in un giorno speciale quale il suo compleanno.

Lasciamo raccontare la serata di Cesena dagli scatti a cura di Lucia Adele Nanni, per meglio prepararvi alla serata di stasera.

Lucia Adele Nanni

Mi piace: Mi piace Caricamento...