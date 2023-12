“Rompi il silenzio”: l’arte per la lotta contro la violenza sulle donne

Tempo di lettura 2 minuti

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre l’evento “Rompi il silenzio – Insieme contro la violenza sulle donne”, organizzato dall’associazione Controcorrente a Roma.

Un’esposizione di opere della pittrice Maria Rossoni*, letture di poesie di Alda Merini e una performance canora di Assia Fiorillo, cantautrice napoletana vincitrice del Premio Gianmaria Testa e che nel suo album d’esordio, “Assia”, mescola elettro pop e impegno civile. Sono gli ingredienti della giornata del 25 novembre al Mercato Grottaperfetta di Roma, nel quartiere di Roma 70, quadrante sud-ovest della capitale, per l’evento “Rompi il silenzio – Insieme contro la violenza sulle donne“, organizzato dall’Associazione Controcorrente con il patrocinio del Municipio Roma VIII, il sostegno dell’Assessorato alle Pari Opportunità di Roma Capitale e il supporto di Samarcanda Radiotaxi, realtà da sempre caratterizzata dal suo forte impegno sociale.

Proprio per parlare dell’importante giornata del 25 novembre ecco il commento che Assia Fiorillo ha rilasciato al nostro giornale online: “Ho accolto con grande orgoglio l’invito dell’associazione Controcorrente a partecipare a questa manifestazione portando il mio contributo di cantautrice ed interprete. Io credo che oggi le opinioni siano sopravvalutate. Sarebbe più giusto, prima che offrire le proprie visioni del mondo e di certe dinamiche profonde e complesse, fermarsi ad approfondire e capire davvero quello di cui si parla, in questo caso la violenza di genere. Io proverò a fare quello che credo vada fatto dagli artisti ossia portare dei temi, in questo caso quello del femminile, e, più che dare delle risposte, instillare delle domande”.

*Le sottoscrizioni raccolte e i proventi della vendita delle opere verranno devolute alla casa-famiglia Casa di Leda in via Kenia a Roma.

