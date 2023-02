I Santi Francesi a Largo Venue di Roma… bene, ma non benissimo

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo la vittoria dell’ultima edizione di X Factor i Santi Francesi hanno portato lo scorso 26 gennaio la loro musica sul palco del Largo Venue di Roma.

Per chi ha seguito X Factor 2022 sa bene che i Santi Francesi hanno conquistato tutti da subito con la loro presenza scenica, ottima competenza tecnico-musicale, gran voce e una buona capacità di scrittura.

Tanto che lo stesso Rkomi, il loro giudice, ha detto più volte di non aver molto da insegnare ai due musicisti di Ivrea, capaci anche di buoni arrangiamenti nelle cover (in primis Creep dei Readiohead).

Ma un conto è fare colpo e vincere a X Factor. Un altro è cavarsela nella giungla del music business contemporaneo.

Come molti concorrenti del talent show, firmato dalle case di produzioni inglesi FremantleMedia e Syco, anche i Santi Francesi hanno voluto battere il ferro finché era caldo. Si sono così lanciati, a poco meno di due mesi dalla vittoria, in un mini tour di sette date (con doppietta a Roma), partendo da Torino il 18 gennaio e chiudendo a Firenze a fine mese: quattro i sold-out, tre i cambi di location per questioni di capienza.

Insomma, i Santi Francesi piacciono. E sono piaciuti anche al pubblico del Largo Venue cui hanno regalato un live esaltante e adrenalinico. Il mio lavoro, però, è andare a cercare il pelo nell’uovo, non per il gusto di stroncare l’artista, ma con l’auspicio che questo possa prendere le critiche come spunti per migliorare.

Quindi passiamo alle note dolenti della serata.

Partiamo dalla setlist. Sedici canzoni e tra queste solo due cover: la già citata Creep e California, la canzone dei Phantom Planet del 2002 che ha avuto la fortuna di finire come sigla della serie televisiva The O.C. Per il resto hanno attinto dal loro repertorio di canzoni.

Canzoni, quelle dei Santi Francesi, che al netto delle tre eccellenze Pagliaccio, Un Ragazzo di Strada e Non è Così Male contengono pochi elementi di originalità e li collocano troppo vicino ai The Giornalisti (lascio al lettore e ai diretti interessanti catalogare questo accostamento). Però c’è da dire che la canzone fatta insieme ai Fast Animals and Slow Kids, Spaccio, rende tantissimo (anche se sul palco non ci sono i FASK…), anzi direi che l’altra sera sono riuscito ad apprezzare veramente questo pezzo che, ascoltato su Spotify, non rende come dal vivo.

Capisco che la volontà di un artista sia quella di presentare i propri lavori, ma se si ha un catalogo esiguo di canzoni da cui attingere forse conviene, in attesa di nuove canzoni, mettere più cover all’interno dello show. In quanto ad arrangiamenti e interpretazione di canzoni scritte da altri, come dicevamo, se la cavano alla grande. Perché allora non osare su questa strada almeno temporaneamente?

Il fiato e gli intermezzi sono un’altra cosa su cui lavorare. È vero, i Santi Francesi vengono da mesi molto intensi e sono stati preparati per dare il massimo in singole performance con molte pause tra un’esibizione e l’altra, ma quando vai in tour e la sera sali sul palco, anche se solo per poco più di un’ora, devi essere allenato altrimenti la capacità vocale ne risente.

Infine, è evidente l’affiatamento artistico tra Alessandro De Santis e Mario Francese, ma dovrebbero lavorare un po’ sugli sketch (sostantivo non troppo calzante, ma ci siamo capiti!) sia tra loro che con il pubblico: va bene che spontaneità e genuinità sono i loro punti di forza, ma se vuoi sopravvivere là fuori devi mettere a punto tutti i dettagli di uno show.

Ottima, infine, la scelta di farsi affiancare da un batterista per tutto il concerto. Chissà che in futuro il duo possa farsi accompagnare anche da altri musicisti per arricchire il sound live, ma sto mettendo troppa carne al fuoco.

Spero tanto che finito questo tour scrivano nuove canzoni, la stoffa c’è, il talento non gli manca e l’attitudine è quella giusta. Santi Francesi, ho tifato per voi e continuo a tifare anche fuori gara… non deludetemi.

Testo di Damiano Sabuzi Giuliani

Foto di Mirko Pizzichini

