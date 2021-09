Ghigliottina media partner del Disability Pride Italia 2021

Si avvicina il Disability Pride Italia 2021, dall’1 al 3 ottobre a Roma: anche quest’anno il nostro giornale tra i media partner della manifestazione. Nelle prime due giornate verrà allestito alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio, il Disability Village, dove oltre a numerosi incontri, saranno organizzate una serie di attività sportive. Domenica il Disability Pride sarà ospite del FIABA DAY in occasione della Giornata Nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Da piazza Colonna partirà un corteo in direzione piazza del Popolo.

L’evento è organizzato sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio di Senato, Camera dei Deputati e Regione Lazio.

Grazie ad alcuni partner del Disability Pride Network, come FIAS, Happy Free Hands e PerVoice, le conferenze avranno interpreti LIS e sottotitolazione in diretta, sia in presenza che in streaming.