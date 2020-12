L’Ungheria vieta le adozioni alla comunità LGBTQI modificando la Costituzione

L’Ungheria ha modificato la definizione di famiglia nella sua Costituzione, martedì 15 dicembre. In questo modo, il Paese va verso un divieto effettivo di adozione per le coppie della comunità LGBTQI. Si tratta di un’altra vittoria dei conservatori al potere, denunciata da un gruppo LGBTQI come “un giorno buio per i diritti umani”.

Dalla terza vittoria schiacciante consecutiva del 2018, il partito nazionalista Fidesz del premier Viktor Orbán sta lavorando per gettare l’Ungheria in un’ottica più conservatrice. Leggi e attacchi verbali contro gli omosessuali sono diventati comuni. Negli ultimi anni Orbán, che per la prima volta deve affrontare un’opposizione unita, ha raddoppiato gli sforzi per diffondere la sua ideologia, sempre più conservatrice, utilizzando un linguaggio forte anche contro gli immigrati e i musulmani che, dice, potrebbero sovvertire la cultura europea.

Today HU Parl amended the Fundamental Law. It states that "the mother is a woman, the father is a man"&protects the institution of marriage as the union of "one man and one woman" established by voluntary decision.

Secondo la nuova Costituzione ungherese, la famiglia “è basata sul matrimonio e sulla relazione genitori-bambino. La madre è una donna, il padre è un uomo”. Il documento impone anche che i genitori crescano i loro figli con spirito conservatore. “L’Ungheria difende il diritto dei bambini di identificarsi con il loro genere di nascita e assicura che la loro educazione sia basata sull’identità costituzionale e sui valori della nostra nazione, basati sulla nostra cultura cristiana” si legge nella modifica.

Budapest non ha mai permesso il matrimonio omosessuale, ma riconosce le unioni civili. Fino ad ora, l’adozione da parte delle coppie gay e lesbiche era possibile se uno dei due componenti faceva richiesta in quanto persona single. Nonostante ci siano delle eccezioni dove coloro senza partner o i membri della famiglia riescano ad adottare, “la regola principale è che solamente le coppie sposate possono adottare un bambino, ossia solamente un uomo e una donna che sono sposati” ha scritto il ministro della Giustizia, Judit Varga.

“This is a dark day for Hungary’s LGBTQ community and a dark day for human rights" – by @divaDgiV

Secondo la nuova legge ungherese, le richieste di adozione da parte delle persone single devono essere approvate dal Ministero degli Affari di Famiglia. E questa posizione è coperta da Katalin Novak, ultra-conservatrice che promuove il modello di famiglia tradizionale. “Non credete al fatto che noi donne dovremmo continuamente competere con gli uomini” ha annunciato il ministro in un video pubblicato lunedì. “Non credete al fatto che dobbiamo essere all’altezza in ogni momento e avere almeno le stesse alte cariche o gli stessi sostanziosi salari degli uomini”.

I gruppi per i diritti umani hanno denunciato i cambiamenti e chiesto ai leader europei di far sentire le loro voci. “Questo è un giorno buio per la comunità LGBTQ ungherese e per i diritti umani” ha dichiarato David Vig, direttore di Amnesty Hungary.

Masen Davis, direttore esecutivo di Transgender Europe, ha sottolineato che la presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dovrebbe fare molta attenzione alla questione, rivedendo i resoconti dello stato di diritto in Ungheria e decidendo una procedura legale punitiva adeguata.

We are deeply saddened by the Hungarian Parliament's decision to pass a bill that restricts the rights of LGBTI people.

Stand with the people in Hungary who are speaking out for their right to live in freedom, dignity and equality. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/8RbfsK5GZ4

— Amnesty International (@amnesty) December 15, 2020