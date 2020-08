Natalie Portman e Serena Williams investono nel calcio femminile

Martedì 21 luglio la National Women’s Soccer League (NWSL) ha annunciato di aver rilasciato i diritti per l’istituzione di una nuova squadra di Los Angeles. Il team delle Angel City diventa così l’undicesimo della lega. I proprietari sono numerosi, ma c’è qualcosa di speciale nell’annuncio della sua creazione. Infatti, la maggioranza dei proprietari della squadra sono donne, che collaborano per portare il calcio femminile a Los Angeles.

Le Angel City debutteranno nella primavera del 2022, la location ufficiale e il nome verranno rivelati in un secondo momento, ma attualmente gli investitori chiamano la squadra così in onore della sua nuova città natale, secondo quanto rivelato dalla conferenza stampa. Il team si unirà alla NWSL dopo la Racing Louisville FC, che diventerà parte della lega nel 2021. Subito dopo la conferma della loro inclusione, il nuovo club ha condiviso sui social media un video: è tempo di rimodellare le aspettative sul campo e fuori, e rivoluzionare il calcio femminile negli Stati Uniti.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020