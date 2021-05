Violenze a Gerusalemme: scontri prima della marcia nazionalista

Si è verificata una serie di scontri tra palestinesi e polizia israeliana all’esterno della moschea al-Aqsa a Gerusalemme, prima della marcia nazionalistica ebraica. Più di 200 persone sono state ferite, in quanto la folla lanciava pietre e le forze dell’ordine rispondevano con granate stordenti. Gli scontri si sono verificati in un periodo di tensione nella città, che dura già da una settimana.

In precedenza, la polizia israeliana aveva deciso di vietare agli ebrei di visitare il complesso dove sorge la moschea, durante l’annuale Jerusalem Day Flag March. L’evento ricorda la presa di Gerusalemme Est – che ospita la Città Vecchia e i luoghi sacri – da parte di Israele nel 1967. Di solito, centinaia di giovani israeliani sventolano delle bandiere entrando nelle aree islamiche, cantando canzoni patriottiche. Da molti palestinesi l’evento è considerato una vera e propria provocazione. Inoltre, quest’anno la marcia coincide con gli ultimi giorni del mese sacro del Ramadan.

La moschea al-Aqsa, il terzo luogo sacro dell’Islam, si trova su un complesso collinare noto dai musulmani col nome di Haram al-Sharif (Santuario Nobile), mentre gli ebrei lo chiamano Monte del Tempio. Questi ultimi lo considerano il luogo di due templi biblici ed è considerato il luogo sacro dal’ebraismo.

Jerusalem, a short while ago: A Jewish man narrowly escapes lynching after his car is pelted with rocks. A policeman on the scene stops the violent mob. pic.twitter.com/OmkwkfGPQv

Le ultime violenze fanno seguito a una settimana di scontri tra i palestinesi e la polizia israeliana, nel vicino distretto Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. È possibile che lo sfratto di alcune famiglie palestinesi dalle loro case in quel quartiere da parte degli ebrei sia stata la causa della rabbia palestinese.

La Corte Suprema israeliana avrebbe dovuto tenere una udienza sul caso lunedì 3 maggio, ma la sessione era stata posticipata a causa degli scontri. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì 10 maggio per discutere della situazione.

La polizia israeliana ha dichiarato che, nella notte, migliaia di palestinesi si sono barricati in un edificio, muniti di pietre e delle molotov, pronti per gli scontri durante la Jerusalem Day Flag March, che sarebbe dovuta cominciare circa alle 16 ora locale.

La mattina di lunedì 10 maggio, le forze dell’ordine sono entrate nel complesso della moschea per “scacciare i rivoltosi usando mezzi di dispersione”, dopo un attacco a un posto di blocco della polizia ed il lancio di pietre verso una strada nelle vicinanze. Per oltre un’ora, la polizia ha lanciato granate stordenti ai palestinesi, che rispondevano lanciando pietre e altri oggetti.

L’organizzazione umanitaria Palestinian Red Crescent ha dichiarato che sono stati feriti più di 215 palestinesi, e almeno 80 sono stati ricoverati in ospedale. Le condizioni di una persona sono critiche. La polizia israeliana ha comunicato che sono stati feriti 9 dei suoi membri, uno dei quali è stato trasportato in ospedale. Durante gli scontri all’esterno delle mura della Città Vecchia, una macchina è stata presa a sassate prima di scontrarsi contro dei pali e colpire un uomo.

Extremist Palestinians planned well in advance to carry out riots today on the #TempleMount. What we see now is the result of that.

We guarentee the freedom to pray, not the freedom to riot and attack innocent people. The police is working to restore calm.#Jerusalem pic.twitter.com/QGcg2StfgX

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 10, 2021