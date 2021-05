Dalla musica alla graphic novel: “Chi conosci davvero” dei Perturbazione

Che fine fanno i sogni quando non si avverano? Se lo chiedono i Perturbazione , storico gruppo pop-rock italiano , nella loro prima graphic novel, “ Chi conosci davvero” , realizzata insieme all’illustratore Davide Aurilia.

Edita da BAO Publishing, la storia ruota intorno ai sogni dell’adolescenza, un tempo ormai trascorso ma che si è cristallizzato nei ricordi di un gruppo di amici rimasti in quella provincia italiana tanto mitizzata quanto bistrattata. Ed è lì che fa ritorno Luca, l’unico a essere fuggito dieci anni prima senza lasciare un biglietto o una parola dietro di sé. Direzione Londra.

Il ritorno a casa sarà l’occasione per Luca di confrontarsi con un passato amaro che reca con sé una promessa tradita e un sogno, quello di diventare un affermato musicista con la sua rock band, ormai svanito. Chi conosci davvero è così allo stesso tempo affresco di una generazione tradita, nelle speranze e nelle aspirazioni, e ritratto nostalgico di un tempo che fu.

Con il titolo che riprende una delle canzoni dell’ultimo album dello storico gruppo piemontese, (Dis)amore del 2020, e che potrebbe essere la colonna sonora di tutti i protagonisti raccontati, la graphic novel affronta soprattutto le difficoltà legate alla crescita di ognuno di noi. L’illusione di conoscere davvero le persone con le quali negli anni siamo cresciuti e che hanno seguito traiettorie così diverse da spingerle a restare ferme ancorate allo stesso posto.

“La miccia che ci ha fatto scattare l’idea è stata paradossalmente l’invito a una cena di classe del liceo” – raccontano Tommaso Cerasuolo e Rossano Antonio Lo Mele dei Perturbazione – “Una di quelle serate in cui si concentrano le vite di tutti, in cui ascoltando i diversi racconti scopri dei destini molto trasformati, che non immaginavi da adolescente. Da lì, la voglia di raccontare la storia di un gruppo di amici e in particolare di uno di loro che torna e li osserva, anche con un certo snobismo iniziale.”

La scelta del compagno di avventura, disegnatore delle tavole, è ricaduta su Davide Aurilia – già autore de Gli anni che restano, sempre per BAO Publishing – il cui stile è particolarmente apprezzato dal gruppo. “La cura per i dettagli, i piccoli gesti inseriti negli ambienti interni, la capacità di sintetizzare un sentimento attraverso l’essenzialità del tratto, abbiamo trovato questi aspetti del lavoro di Davide perfetti per far risuonare questa storia” – prosegue Tommaso Cerasuolo, a sua volta illustratore di formazione. Una nota importante va in particolare modo alla tecnica ad acquarello utilizzata da Davide Aurilia, che contribuisce ad amplificare la nostalgia che guida la storia e le tavole.

“Non credo che le persone vengano cambiate dagli eventi legati ai luoghi, quanto da una visione diversa del contesto che vivono a seconda del momento della vita che abitano. Mi torna alla mente un verso del nostro pezzo La Vita Davanti che recita ‘Non c’è posto che ti va / Se tu sogni gli orizzonti distanti’ ovvero nessun posto può andarti bene se non hai l’anima a posto” – conclude Rossano Antonio Lo Mele – “Abbiamo sempre avuto un rapporto conflittuale con la provincia e questo si riflette anche nel fumetto quando Luca, il protagonista, giudica gli amici di sempre per essere rimasti sempre lì. Salvo scendere a patti lui stesso, nel corso della storia, con questa situazione. Se poi questa scelta significhi accettarla con maturità o farsi divorare da qualcosa che fino a qualche anno prima si detestava, non saprei dirlo. Sicuramente non è un fumetto sulla nostalgia, ma più sul trascorrere del tempo e su cosa il tempo fa alle persone“.

Chi conosci davvero

Perturbazione, Davide Aurilia

BAO Publishing, 2021

pp.152, € 18

Alessia Carlozzo

