COVID-19: ritornare a Wuhan a un anno dal primo lockdown

Stephen McDonell, corrispondente della BBC in Cina, è tornato a Wuhan, dove è cominciata la pandemia del COVID-19. In un video filmato ed editato da Edward Lawrence, vediamo cosa è cambiato da allora

Il corrispondente della BBC in Cina, Stephen McDonell, ha deciso di recarsi nella città di Wuhan in concomitanza con il primo anniversario del primo lockdown da COVID-19 del mondo, cominciato il 23 gennaio 2020.

Il virus era stato individuato per la prima volta verso la fine del 2019. Come sappiamo, ha portato una pandemia globale e aveva trasformato Wuhan in una città fantasma, con le strade vuote, senza residenti né veicoli.

Il lockdown era stato revocato ad aprile. Il corrispondente della BBC è ritornato per vedere come se la stanno cavando A Wuhan e la provincia dell’Hubei, dove si trova la città.

Traduzione di Chiara Romano da bbc.com

Immagine di copertina via huffingtonpost.it

