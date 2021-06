Euro 2020 | I Top & Flop di Turchia-Italia

Le pagelle della nostra redazione sportiva sui migliori e peggiori team e giocatori della gara inaugurale di Euro 2020.

TOP TEAM ITALIA

Gli azzurri di Roberto Mancini approcciano bene la gara. Dominano per l’intera durata del Match e solo alcuni errori arbitrali negano ai padroni di casa la gioia del goal. Nella ripresa, aiutati dall’autogoal all’8′ di Demiral, dal goal di Immobile al 20′ e dalla perla a giro di Lorenzo Insigne al 33′, liquidano i turchi mettendo in mostra il bel gioco che da sempre li caratterizza. Nona vittoria consecutiva degli azzurri che ora attendono la gara contro la Svizzera.

FLOP TEAM TURCHIA

Gli uomini di Gunes sono apparsi troppo arrendevoli. È vero che questa squadra basa sulle ripartenze il suo modo di praticare calcio. Ma, si sono fatti schiacciare in maniera eccessiva dagli azzurri non dimostrandosi mai pericolosi dalle parti di Gianluigi Donnarumma

TOP PLAYER LEONARDO SPINAZZOLA

Il laterale giallorosso è una vera spina nel fianco per gli uomini in maglia rossa. Corre a perdifiato sulla fascia e propizia con una giocata il raddoppio di Ciro Immobile. il suo apporto è fondamentale per il risultato finale degli azzurri. Sul finire del primo tempo provoca un tocco di mano in area turca che Makkelie non considera, con l’ausilio del VAR Blom, calcio di rigore.

FLOP PLAYER GLI ARBITRI

Disastrosa la direzione di gara. L’arbitro Makkiele, non è assistito al meglio da chi, siede al VAR ossia il signor Blom. I turchi nella prima frazione si macchiano di diversi tocchi di mano, uno clamoroso su cross di Spinazzola a fine primo tempo, ma, nessun calcio di rigore è stato assegnato agli azzurri

Andrea Pulcini

Immagine di copertina via twitter.com/Adomonline

