A Bologna ha aperto una biblioteca con oltre 30mila libri del grande semiologo Umberto Eco
Inaugurata nel capoluogo bolognese una biblioteca con decine di migliaia di libri di Umberto Eco.
Più di 32.000 volumi della casa-studio di Umberto Eco trasferiti nell’ala novecentesca di Palazzo Poggi nel capoluogo emiliano. Un immenso patrimonio donato dagli eredi del semiologo ora a disposizione della comunità scientifica e del pubblico.
Come spiegato da Giovanni Molari, rettore dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, “è un lavoro complesso arrivato a termine con il contributo del ministero, della sovrintendenza, della famiglia Eco. Uno spazio di studio, di approfondimento, di apertura dell’università, a tutta la città e a tutto il mondo.”
Per il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, la “nuova biblioteca dedicata a Umberto Eco racchiude un po’ tutti i significati del sapere. Questo ci dice tanto della storia di questa città e di quanto i ragazzi che vengono a studiare da noi possono trovare a Bologna.”
A 10 anni dalla morte di Eco la città di Bologna non solo omaggia uno dei più importanti intellettuali italiani ma riconosce anche il profondo legame che lo ha unito all’Alma Mater Studiorum e al contesto culturale della città.
La biblioteca Eco è accessibile per la consultazione e/o visite guidate su prenotazione, scrivendo a bibliotecaeco@unibo.it. L’ingresso di Palazzo è in Piazza Puntoni 2.
Articolo a cura di Graziano Rossi
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