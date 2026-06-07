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Andrea Kimi Antonelli domina il gran premio di Monaco e tra le strade del principato centra la 5ª vittoria di fila.

C’è un pilota italiano in vetta al mondiale di Formula 1 ed è Andrea Kimi Antonelli che, dopo quattro vittorie consecutive, tra le strette ed insidiose strade del principato conquista il suo quinto successo di fila. E lo ha fatto in un weekend di gara che molti indicavano come favorevole per le rosse di Maranello. E lo fa centrando il gran Chelem( giro veloce, pole position e vittoria). A 22 anni da Jarno Trulli l’inno italiano torna a suonare sul gradino più alto del podio del gran premio più glamour del calendario e per uno strano scherzo del destino anche la vittoria di Trulli arrivò al termine dello stesso lasso di tempo raccogliendo il testimone del primo trionfatore italiano di Monaco, Riccardo Patrese.

Si parte subito col botto, o meglio con un botto evitato visto che Max Verstappen in seconda posizione non si muove e diventa un ostacolo per chi si trova dietro di lui. A parte Charles Leclerc il pilota subito dietro di lui in griglia gli altri lo evitano e sfilano via senza conseguenze.

Da questo evento la gara fila via come da tradizione nel principato con le vetture in fila indiana e poche emozioni. Uno dei pochi punti di interesse risiede in George Russell, che prova a far di tutto per risalire la china e cercare di arrivare in quarta posizione, unica posizione alla portata dell’inglese che, subisce l’onta del doppiaggio da parte del compagno di squadra. Un errore al box Mercedes in conseguenza di una penalità condannerà Russel a chiudere 14simo. Ma uno dei momenti di svolta avviene poco dopo una ripartenza da una situazione di safety car innescata da Lance Stroll che è andato a sbattere all’ultima curva. Nello stesso punto, si infrangono le speranze di secondo posto di Charles Leclerc che causa una bandiera rossa portando tutta la griglia ad una seconda partenza dalla griglia di partenza.

Glaciale è stato il pilota italiano a saper gestire la standing start con un Hamilton in cerca di gloria al suo fianco ed a condurre la sua W17 numero 12 al traguardo. Nel mondiale ora il primo antagonista del pilota tricolore è Lewis Hamilton distante 66 punti.

Ironico ma non troppo Lewis nel post gara nel chiedere al giovane Kimi se voglia nell’immediato raggiungere il suo numero di vittorie (104). In questo week end ne ha infranti di record il pilota di Bologna. Con 19 anni, 9 mesi e 13 giorni è il più giovane vincitore del gran premio del principato. è il primo pilota italiano che fa pole vittoria e giro veloce nel principato ed è anche il più giovane ad aver ottenuto questa combinazione di risultati in un gran premio.

Avrà poco tempo per festeggiare visto che il prossimo appuntamento iridato sarà dal 12 al 14 giugno a Barcellona.

Articolo a cura di Andrea Pulcini

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