Volley, il secondo trionfo di Perugia in Champions League

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La Sir Safety Perugia batte 3-0 i polacchi dello Zawiercie e si laurea campione d’Europa per la seconda volta consecutiva.

…Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Questo avranno pensato i giocatori di Perugia e Zawiercie quando si sono trovati nei lati opposti della rete per l’atto conclusivo della Champions League 2025/2026. Le due compagini si sono disputate il trofeo anche 365 giorni prima e questo remake poteva offrire ai polacchi la possibilità di una rivincita immediata.

Nulla però hanno potuto gli uomini di Winiarski contro lo strapotere degli umbri che dopo aver portato a casa lo scorso anno la prima Champions della loro storia con un 3-1 questa volta liquidano i polacchi con un netto 3-0. in una Inalpi Arena di Torino piena in ogni ordine di post

La Sir centra così un preziosissimo back-to-back ovvero una duplice vittoria consecutiva del trofeo che legittima l’egemonia dell’Italia sul mondo della pallavolo. Dopo i trionfi con le nazionali arrivano le conferme anche con i club e questo è un segnale incoraggiante per tutto il movimento.

Tra gli uomini copertina per gli umbri il capitano Simone Giannelli il capitano che ha sollevato l’ennesimo trofeo di una gloriosa carriera per il centrale migliore del mondo. Miglior marcatore della gara Wassim Ben Tara autore di 24 punti, ma, l’uomo copertina è senza dubbio il libero Massimo Colaci. Il 41 enne appende le ginocchiere e le gomitiere al chiodo con in dote il titolo di MVP (Miglior Giocatore) della finale. Un riconoscimento importante per la carriera di questo ragazzo partito dalla puglia con sogni e speranze e che ha saputo imprimere a caratteri cubitali il suo nome nella storia del volley nostrano, ad attenderlo ora un ruolo da dirigente a Perugia.

Si chiude così un anno magico per Perugia che nello stesso anno è stata capace di vincere il campionato, la Champions League ed il Mondiale Per Club regalando una gioia infinita a tutti i “sirmaniaci” ma anche a tutti gli appassionati di volley dell’italico stivale.

Articolo a cura di Andrea Pulcini

Immagine di copertina utilizzata su gentile concessione dell’ufficio stampa Sir Safety Perugia

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