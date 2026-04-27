2ª edizione “Semi di Reti”: online il programma!
Ecco il programma della 2ª edizione di “Semi di Reti: incontri tra Diritti, Cultura, Ambiente”, dal 7 al 10 maggio 2026 alla Villetta Social Lab, in via degli Armatori 3 nel quartiere Garbatella di Roma.
Manca sempre meno alla 2ª edizione del festival “Semi di Reti: incontri tra Diritti, Cultura, Ambiente”, organizzato dal nostro giornale insieme alla Villetta Social Lab, anche location della manifestazione che vedrà la partecipazione di 6 case editrici (Edizioni Alegre, Ensemble Edizioni, Le Plurali, Readerforblind, Red Star Press, Round Robin Editrice), e oltre 40 ospiti.
Ecco il programma completo del festival:
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