“Pagine viaggianti” a rischio chiusura

Al mercato di Serpentara, quartiere periferico nel nord di Roma, libri donati o recuperati dall’abbandono che trovano nuova vita grazie al lavoro del progetto “Pagine viaggianti” rischiano di chiudere i battenti dal 18 ottobre.

A cura di Monica Maggi, presidente dell’associazione culturale Libra e una delle volontarie del progetto “Pagine viaggianti”

A chi mi chiede e si chiede cosa sia successo, perché e quando, rispondo solo che mi è stata promessa una risoluzione del problema. Che è il seguente: il 18 ottobre dobbiamo sgomberare il magazzino che contiene libri, tanti tanti libri che le persone ci affidano pur di non buttarli nel cassonetto. E se non abbiamo il box magazzino, difficilmente potremmo avere i due tavoli per l’offerta dei libri che trovate all’ingresso del mercato.

Ma perché dovete andare via? Ci chiedete. Anche noi ce lo chiediamo.

Noi non ci siamo intestarditi su un box preciso, anzi. E oltretutto non abbiamo occupato abusivamente nulla, il tutto ci è stato affidato dalla presidenza del mercato in accordo con la presidenza del Municipio. Ma solo verbalmente, purtroppo, ed è questo il problema. E tutto questo (progetto, tavoli, libri, magazzino, box, mercati) non è frutto di un’idea così, nata dal nulla.

Questo progetto è stato reso ufficiale da una delibera del Campidoglio (13 settembre 2022) con relativa revisione (novembre 2022) e da una convenzione del Municipio III di Roma Capitale (settembre 2024).

Però ci è arrivata una diffida dallo stesso Municipio III, datata 10 settembre 2025 con termine ultimo 18 ottobre, in cui ci dicono che non siamo a norma con l’antincendio evidentemente le strade della burocrazia sono trafficate, intasate, confuse, caotiche. Io ho scritto, ho dato la massima disponibilità per qualsiasi norma da seguire e formalizzare.

Ma mi dicono che tutto si risolverà, i tempi della burocrazia, appunto, sono lunghi.

Ce la faremo. Così almeno voglio sperare.

