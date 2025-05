Tempo di lettura 3 minuti

Dal 5 al 7 maggio il Teatro Garbatella ospita la rassegna internazionale di cinema della scuola ideata dall’Associazione MEET (Movies for European Education and Training).

Con la partecipazione di oltre 2.200 studenti e il coinvolgimento di 90 docenti del Lazio, anche a Roma torna il MEET Film Festival con la sua ultima tappa della 7ª edizione, dopo essere passato da Mazara del Vallo (7-9 Aprile al CineTeatro Rivoli) in provincia di Trapani e da Napoli (14-15 Aprile allo Spazio Culturale Obù).

All’inaugurazione, prevista lunedì 5 maggio alle ore 17 in uno degli stabili più conosciuti della Garbatella, parteciperanno Amedeo Ciaccheri e Luciano Ummarino, rispettivamente presidente e assessore alla cultura del Municipio Roma VIII, Valeria Defina, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Damiano Sauli”; e l’attore Neri Marcorè.

Più di 1.100 i cortometraggi arrivati da 101 Paesi del mondo per l’edizione 2025, con l’obiettivo di rendere sempre più ampio e multiculturale il panorama dell’audiovisivo scolastico e indipendente. Nella tre giorni romana saranno proiettati alcuni dei corti ricevuti e anche quelli realizzati dagli studenti delle scuole capitoline e del Lazio, senza dimenticare laboratori di audiovisivo.

Il presidente di giuria è il regista romano Gianfrancesco Lazotti, da sempre sensibile alle tematiche dell’educazione e dei giovani, mentre saranno due rassegne tematiche di questa edizione del MEET Film Festival, “Donna, libertà e vita” e “Storia dell’audiovisivo didattico”.

L’ospite internazionale è Kike Diaz, giornalista, sceneggiatore tv, produttore, creativo e docente, fondatore e direttore di MIROY/MINICHAPLIN, Scuola di Cinema per bambini e adulti e casa produttrice di contenuti culturali di Malaga (Spagna).

Per Alessia Simonetti, formatrice e presidente di MEET, “i film del festival offrono uno sguardo autentico e profondo sul mondo della scuola e dell’educazione attraverso voci che arrivano da contesti locali, nazionali e internazionali. Dagli studenti ai filmmaker emergono storie di fragilità, sfide, amicizie, discriminazioni e inclusione”.

Non solo festival però, anche grazie alla realizzazione del progetto Schools MEET Cinema 2.0, partito all’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 con formazioni online, tutoraggio continuo e laboratori in aula, un lavoro che ha permesso ai docenti coinvolti di cimentarsi con i propri studenti nella realizzazione di cortometraggi, proposti durante il Festival insieme ai video in concorso. Nel complesso più di 4000 alunni e circa 200 docenti sono stati coinvolti nel progetto, considerando sia la fase di realizzazione dei corti in classe che delle proiezioni al cinema.

A questo proposito, Alessia Simonetti sottolinea: “I corti realizzati nel progetto Schools MEET Cinema 2.0 nascono da esperienze condivise in classe. Anche quest’anno porteremo in sala opere preziose, spesso invisibili nei circuiti tradizionali, che ci mostrano l’educazione come terreno vivo di confronto, resistenza e possibilità. Il festival dà voce a chi usa il cinema per raccontare ciò che spesso non trova spazio altrove: un’occasione per guardare all’educazione come luogo di confronto, ascolto e possibilità”.

Noi di Ghigliottina.info parliamo volentieri del MEET Film Festival (qui il programma completo), una manifestazione in linea con i principi di “Semi di Reti: incontri tra Cultura, Diritti, Ambiente”, che qualche giorno dopo, il 9, 10 e 11 maggio, vedrà, sempre alla Garbatella, la sua prima edizione alla Villetta Social LAB.

Articolo a cura di Graziano Rossi

