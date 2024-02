Gaudiano ci mostra la sua “sala prove” live a Roma

Tempo di lettura 5 minuti

Il cantautore pugliese ci porta nel vivo delle dinamiche della sua sala prove con un live divertente e allo stesso tempo intimo nella cornice del Teatro Studio Borgna all’interno dell’Auditorium Ennio Morricone di Roma

Descrivere un concerto non è sempre semplice, il compito arduo di trasmettere le sensazioni e le emozioni ricevute – o almeno percepite – con la speranza di ingolosire e suscitare curiosità di scovare l’artista in altre date è sicuramente la parte più stimolante. Se lo spettacolo messo in scena poi è una fusione tra un concerto e un tentativo dell’artista di raccontarsi ai presenti il ruolo di chi ne scrive diventa ancora più complesso.

Fatta questa premessa è bene specificare di cosa si sta parlando. Lo scorso 23 Febbraio siamo stati al Live “dalla mia sala prove” di Gaudiano e ne siamo usciti sorpresi e travolti.

Le presentazioni forse sono superflue, ma per chi non lo conoscesse Luca Gaudiano è un cantautore e interprete pugliese, nativo di Foggia, trasferitosi in pianta stabile a Milano dove ha deciso di concentrare tutte le sue energie nella sua musica. Dopo il debutto nel 2020 con il primo EP Le cose inutili, raggiunge le vette delle classifiche grazie a Polvere da sparo, brano che lo porta a vincere la sezione “nuove proposte” per il Festival di Sanremo del 2021. Da allora la carriera si è divisa tra la sua musica, il teatro e altre apparizioni in TV.

Il live nel Teatro Studio Borgna è stata una prova generale, una data 0 come descritta dall’artista. Una prova ben riuscita, spontanea e leggera, di uno spettacolo pensato per far risuonare i propri brani ma allo stesso tempo farsi conoscere anche personalmente al suo pubblico. Non a caso il nome della serata è Live “dalla mia sala prove”. Sicuramente avere una sala prove come il piccolo teatro ricavato negli interni dell’Auditorium “Ennio Morricone” di Roma farebbe gola a molti, ma non è tanto la sala che amplifica l’impatto del concerto, ma le dinamiche familiari sia del cantautore che rompe continuamente la quarta parete verso il pubblico, sia per il continuo scambio naturale di battute con il resto della band.

Il live passa per i principali brani della discografia di Gaudiano, passando anche per cover di brani che hanno segnato il suo percorso artistico sia musicale che teatrale, passando anche per la toccante storia personale di Luca che lo ha portato a scrivere proprio Polvere da sparo, la dura lotta del padre con un tumore al cervello conclusasi tragicamente nel 2019.

Un concerto più complesso di quel che ci si poteva inizialmente aspettare, ma che trascorre dolcemente e spontaneo, con brani dal genere pop leggero ma molto bene eseguiti e trasposti sul palco e un’onda di emozioni che portano ad una empatia tra artista, brani e pubblico a generare una catena solida e che lascia traccia nelle orecchie con la consapevolezza di una prova solida tanto da voler ben sperare di avere una occasione per rincontrarsi in futuro, che sia un palco di un club o di un teatro.

Di seguito la scaletta del concerto:

Love story

Acqua per occhi rossi

Stendo il cielo

L’ultimo fiore

100 kg di piume

Piove veleno

Rossetto

Oltre le onde

Glutine

Martini dry

Le cose inutili

Numeri

Favonio

Polvere da sparo

Rimani

Foto di Marta Bandino

Testo di Cristiano Tofani

