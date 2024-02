L’India cresce, gli indiani espatriano

Tempo di lettura 4 minuti

Demografia ed economia consegnano un dato incontrovertibile: l’India cresce. Tuttavia rimangono bassi i salari e la percentuale di indiani che possono accedere all’economia dei servizi, motivano l’emigrazione in crescita. Adesso, verso Israele.

L’India cresce, ma la disoccupazione si insinua colpendo maggiormente la fascia più giovane e istruita della popolazione. In un mercato del lavoro dove l’economia informale coinvolge addirittura il 90% della forza lavoro, raccogliere informazioni omogenee e coerenti rispetto ai tassi di impiego non è operazione scontata – e i metodi sono spesso eterogenei.

Il Governo, ad esempio, si serve dei dati della Ricerca Periodica sulla Forza Lavoro, un istituto predisposto al fine esplicitato nel suo nome. Le statistiche elaborate da questa agenzia includono ogni forma di occupazione, anche quella non retribuita: come illustra il rapporto del 2022, la disoccupazione in India sarebbe scesa al 4%, – mentre nel 2108 si attestava al 6%. Ben diversa la situazione per il Centro per il Monitoraggio dell’Economia Indiana (CMIE). Secondo il think tank indipendente, infatti, il tasso di disoccupazione sarebbe in crescita: nel 2020 e nel 2021 si attestava al 7%, raggiungendo l’8% a fine anno.

Nel 2020 del post pandemia, la maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha registrato un aumento della disoccupazione ma l’India, che è la terza forza dell’Asia, ha superato la maggior parte delle economie emergenti come Bangladesh (5,3%), Messico (4,7%) e Vietnam (2,3%).

Dicevamo di un’economia fortemente informale: secondo lo “State of Working India” – recente studio prodotto dall’Università Azim Premji – il lavoro inquadrato o regolare ha cominciato a trovare avviamento solamente dal 2004, con una crescita dal 18 al 25% per gli uomini e dal 10 al 25% per le donne. Dal 2020, tuttavia, il numero dei lavori salariati regolari è diminuito a causa del rallentamento della crescita per il COVID. Lo stesso rapporto denuncia che oltre il 15% dei laureati – e un massiccio 42% per i laureati sotto i 25 anni – non risulta occupato dopo la pandemia: i più giovani, appunto.

Impieghi fortemente destrutturati: solamente il 2% della forza lavoro ha un posto formale con accesso alla sicurezza sociale – un piano di risparmio previdenziale, assistenza sanitaria, indennità di maternità – e contratti scritti e ufficiali di durata superiore a tre anni. Solo il 9% ha un lavoro formale con accesso ad almeno una fonte di previdenza sociale: condizioni che conducono a precarietà e, quindi, vulnerabilità.

Ma anche chi un lavoro ce l’ha, fa fatica: gli stipendi in India sono troppo bassi. I sondaggi mostrano che il 45% di tutti i lavoratori salariati guadagna meno di 9.750 rupie (130 dollari) al mese. Si tratta di meno di 375 rupie al giorno. In attesa di politiche di contrasto a precarietà e disoccupazione, dunque, in India cresce anche il dato relativo all’emigrazione: in un Paese di quasi un miliardo e mezzo di abitanti, sono quasi 18 milioni gli espatriati sparsi in tutto il pianeta, secondo l’ONU.

Stati Uniti e Canada rimangono mete illegali, mentre alcuni Paesi spianano la strada per beneficiare della forza-lavoro proveniente dall’immigrazione. Israele prevede di importare 70.000 lavoratori dalla Cina, dall’India e da altri Paesi per rilanciare il settore edile – in difficoltà dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo scorso giugno il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha firmato un accordo con il governo indiano per ricevere, nel corso del tempo, circa 40 mila risorse anche se un quarto di queste con contratti a breve termine: nei primi quattro mesi del 2024, si attendono 10.000 lavoratori dall’India.

Uttar Pradesh e Haryana hanno già avviato i test di selezione per i candidati: muratori, pittori, elettricisti, idraulici e agricoltori pronti a sfidare un territorio di guerra per sopravvivere alla povertà. L’attacco quotidiano perpetrato da Israele nella Striscia di Gaza all’indomani del 7 ottobre, e che prosegue da ormai 4 mesi, ha ridotto anche la manodopera palestinese, già umiliata dall’occupazione. Ragion per cui si è scelto di sfruttare la carta delle emigrazioni.

Ma cosa rende possibile un tasso di disoccupazione all’8% in una delle realtà economiche emergenti, nello specifico la terza potenza d’Asia? Le limitazioni dovute alla pandemia da COVID-19 spiegherebbero il rallentamento degli ultimi anni, ma bisogna pur riconoscere che al momento gli scenari più drammatici sembrano superati. La situazione endemica, invece, è legata in buona misura alla trasformazione dell’economia nazionale: il focus si è spostato dall’agricoltura all’offerta di servizi nell’area tecnologica e finanziaria, lasciando in stallo il settore produttivo e manifatturiero. In conseguenza di ciò, la maggior parte della popolazione è ferma per mancanza di competenze.

Il Primo Ministro Narendra Modi era stato eletto nel 2014 con la promessa di combattere la disoccupazione e la fame: nel 2019 il Paese aveva 130 milioni di poveri, la pandemia ne ha aggiunti altri 70. Nel 2015 la Conferenza sul Lavoro in India aveva accordato con il Governo una Nation Employment Policy: politica di programmazione mai portata avanti dall’esecutivo di Modi.

