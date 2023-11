Will Sheff degli Okkervil River live al Monk di Roma

Tempo di lettura 2 minuti

Will Sheff frontman degli Okkervil River porta al Monk di Roma il suo primo album da solista Nothing Special.

Will Sheff affronta il suo primo tour europeo da “solista”, anche se sempre accompagnato dalla sua band (gli Okkervil River), portando per 4 date italiane il suo primo album Nothing Special. Sul palco del Monk, dopo una breve ed emozionante apertura di Claudia Buzzetti, ci si ritrova in un live pieno di emozioni ed energia che connette Will con il suo pubblico e la sua band in modo unico.

Lasciamo raccontare il resto della serata dagli scatti a cura di Francesca Romana Abbonato.

Claudia Buzzetti opening Okkervil River ©Francesca Romana Abbonato | Ghigliottina

