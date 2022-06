Al via la Stanley Cup 2022: i Tampa Bay Lightning sfidano i Colorado Avalanche

Ultimo atto della NHL 2021/2022: i Tampa Bay Lightning, alla terza finale consecutiva, difenderanno il titolo contro i Colorado Avalanche.

STANLEY CUP 2022 – La stagione della NHL 2021/2022 sta per volgere al suo termine. E, come al solito, lo fa con il più prestigioso evento americano di ice hockey: ossia la finalissima della Stanley Cup (detta in precedenza anche “Dominion Hockey Challenge Cup“). A contendersi il glorioso e celebre trofeo saranno due magnifici hockey team: i Tampa Bay Lightning (vincitori della Eastern Conference) ed i Colorado Avalanche (vincitori della Western Conference). La formula del torneo prevede che le squadre si affrontino in una series fatta di 7 rounds, in cui a spuntarla sarà la compagine che inanellerà per prima la striscia positiva di 4 vittorie. Nella stagione 2021/2022 (ottobre 2021 – giugno 2022) sono state disputate 82 partite da parte delle 32 squadre partecipanti.

LE FINALISTE – Tampa Bay giunge per il terzo anno consecutivo alla finalissima da campione in carica, avendo già conquistato il trofeo nelle ultime due stagioni (2020 e 2021). Un risultato davvero incredibile. La forza dei Lightning si condensa in: motivazione eccezionale, esperienza ad alti livelli e formidabile equilibrio sia in fase difensiva che offensiva. Colorado, invece, torna a giocarsi una finale dopo 21 anni (l’ultima volta fu nel 2001, in cui si laureò battendo i New Jersy Devils). Gli Avalanche, che si sono rivelati la squadra più spettacolare di tutta la NHL (sia nella regular season che durante i playoffs), sono capaci di sfoggiare il miglior gioco offensivo della Lega basato unicamente sull’attaccare e segnare.

I PLAYOFFS – Tampa e Colorado si sono aggiudicate la finale, dopo un lungo, travolgente ed emozionante cammino nei playoffs. Nell’Eastern Conference, i Lightning (appartenenti all’Atlantic Division) hanno eliminato nell’ordine: Toronto (3-4 per Tampa), Florida (0-4 per Tampa) e NY Rangers (4-2 per Tampa). Nella Western Conference, gli Avalanche (appartenenti alla Central Division) hanno superato nell’ordine: Nashville (4-0 per Colorado), St. Louis (4-2 per Colorado) ed Edmonton (4-0 per Colorado).

CALENDARIO – Di seguito, il calendario delle gare previste per le series della Stanley Cup.

Gara 1: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche, il 15/06/2022 ore 08:00 pm in USA, Ball Arena;

Gara 2: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche, il 18/06/2022 ore 08:00 pm in USA, Ball Arena;

Gara 3: Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning, il 20/06/2022 ore 08:00 pm in USA, Amalie Arena;

Gara 4: Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning, il 22/06/2022 ore 08:00 pm in USA, Amalie Arena;

Gara 5: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche, il 24/06/2022 ore 08:00 pm in USA, Ball Arena;

Gara 6: Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning, il 26/06/2022 ore 08:00 pm in USA, all’Amalie Arena;

Gara 7: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche, il 28/06/2022 ore 08:00 pm in USA, all’Amalie Arena.

L’ATTESA STA PER FINIRE – Non ci resta che augurarvi di godervi lo spettacolo della Stanley Cup, le cui gare finali siamo certi che saranno caratterizzate da un susseguirsi di emozioni mozzafiato, che si propagherà alla stessa velocità con la quale i campioni in campo faranno schizzare il puck (disco) da una parte all’altra del ghiaccio per conquistare ed elevare al cielo l’ambito e prezioso trofeo. Lo show è assicurato.

Francesco Ciavarella

