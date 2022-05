Buon 17 Maggio, di lotta, coraggio e visibilità

Si celebra oggi la giornata contro l’omolesbobitransfobia, l’ennesima in Italia senza una legge che ci tutela contro l’odio. Come ogni anno, per noi persone LGBTIQ+ questo è un giorno in cui rinnovare l’impegno per una lotta di liberazione dei nostri corpi e delle nostre identità. L’ennesima dove la destra cavalca l’onda della propaganda contro le nostre vite.

Gianmarco Capogna

Classe 1989, sono laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali con una specializzazione in politiche europee di non discriminazione. Attivista queer e transfemminista, mi occupo da oltre dieci anni di battaglie LGBTIQ+ e di parità con un’attenzione particolare nei confronti delle rivendicazione delle persone trans*. Mi piace la politica intesa come impegno per portare avanti battaglie per migliorare il nostro Paese, specialmente quelle di cui nessuno parla mai per dare voce alle persone invisibili. Sono il Portavoce Nazionale della campagna Possibile LGBTI+, che è anche full member di ILGA World. Nella vita mi occupo di progetti di formazione, in ambito sociale, culturale ed educativo. Su Twitter @gmarcoc