Sergio Mattarella: “Una responsabilità alla quale non posso e non ho inteso sottrarmi”

In Parlamento il discorso di insediamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco cosa ha detto.

Un discorso diretto, con richiami all’unità nazionale, a partire dalla discussione parlamentare, pensando al post pandemia. E poi l’Europa, le donne, i giovani, il lavoro, la povertà, i vaccini contro il COVID-19, i disabili, la transizione ecologica, la cultura del Belpaese. Sergio Mattarella nel giorno del suo secondo giuramento da presidente della Repubblica non dimentica nessuno e chiarisce che saranno sette anni in cui la democrazia dovrà essere salvaguardata da qualsiasi “attacco”.

Vi riportiamo alcuni dei passaggi più significativi del nostro live twitting:

"Una nuova chiamata inattesa, una responsabilità alla quale non ho inteso sottrarmi". #Giuramento #Mattarella — Ghigliottina.info (@Ghigliottina) February 3, 2022

"Non possiamo permetterci ritardi né incertezze, la lotta contro il virus non è finita. La ripresa di ogni attività è legata ai #vaccini che proteggono voi stessi e gli altri".#Giuramento #Mattarella — Ghigliottina.info (@Ghigliottina) February 3, 2022

"I tempi duri che siamo stati costretti a vivere ci hanno lasciato una lezione: dobbiamo dotarci di strumenti nuovi per prevenire le prossime crisi globali".#Giuramento #Mattarella — Ghigliottina.info (@Ghigliottina) February 3, 2022

"Dobbiamo iniziare a disegnare l'Italia del dopo emergenza. È ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte la nostra Patria, un Paese che cresca in unità".#Giuramento #Mattarella — Ghigliottina.info (@Ghigliottina) February 3, 2022

"Un'Italia che dia ai suoi #giovani più #lavoro. Rafforzare l'Italia significa anche rafforzare l'#Europa affinché diventi più equa e giusta come è accaduto nel periodo della pandemia. L'apporto dell'Italia non può mancare".#Giuramento #Mattarella — Ghigliottina.info (@Ghigliottina) February 3, 2022

"I regimi autoritari tentano ingannevolmente di apparire più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni sono invece più solide. La sfida per la salvaguardia della #democrazia riguarda tutti e dipenderà dalla forza del Parlamento".#Giuramento #Mattarella — Ghigliottina.info (@Ghigliottina) February 3, 2022

"Nell’ultimo periodo gli indici di occupazione sono saliti – ed è un dato importante – ma ancora tante #donne sono escluse dal #lavoro e la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro. sviluppo" 1/2#Giuramento #Mattarella — Ghigliottina.info (@Ghigliottina) February 3, 2022

#Mattrella: noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica.

Viva la Repubblica, viva l’Italia! 🇮🇹 pic.twitter.com/VAQnVAWCXi — Quirinale (@Quirinale) February 3, 2022

di Graziano Rossi

Nell’immagine di copertina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune per la cerimonia di giuramento. Foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica, via quirinale.it

